Ratusan Personel Polres Sampang Disiagakan Waspadai Cuaca Ekstrem

SAMPANG, RadarMadura.id – Polres Sampang mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Salah satunya melalui apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi yang digelar di halaman Mapolres Sampang kemarin (5/11).

Wakapolres Sampang Kompol Hery Kusnanto mengatakan, apel tersebut digelar untuk memitigasi dampak potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda wilayah Jawa Timur pada 2026. Pihaknya melibatkan ratusan personel gabungan dari berbagai instansi.

Perinciannya, Brimob, Polres Sampang, satpol PP, dinas perhubungan (dishub), pemadam kebakaran (damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Tagana, Senkom, Orari, hingga petugas PLN. Berdasarkan data sepanjang 2026, tercatat 672 kejadian bencana alam terhadi di berbagai wilayah Jatim.

Advertisement ”Akibat kejadian tersebut, 28 orang meninggal dunia, 55 orang luka-luka, serta kerugian material yang menembus angka Rp7.552.000.000,” ungkapnya.

Hery mengutarakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2026–2027 akan datang lebih lambat dari jadwal biasanya. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Karena itu, tim gabungan harus mampu menanggulangi dan meminimalkan dampak bencana. ”Kami tidak ingin ada yang menjadi korban. Sehingga, kerja sama semua pihak diperlukan demi menjalankan tugas kemanusiaan ini,” tuturnya.

Advertisement Dia menegaskan, pihaknya akan meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan di lapangan. Sebab, ada sejumlah potensi bencana yang akan terjadi, misalnya tanah longsor, angin puting beliung, dan sebagainya.

”Tahun ini ditargetkan zero victim atau nol korban jiwa,” bebernya.

Pihaknya mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sampang agar selalu waspada. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam atau situasi darurat di lingkungan sekitar, warga diminta segera menghubungi layanan kepolisian melalui call center 110.