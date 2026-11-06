Dispusip Sampang Target TKM Naik Dua Persen, Lakukan Survei Libatkan Ratusan Responden

SAMPANG, RadarMadura.id – Tingkat kegemaran membaca (TKM) di Kabupaten Sampang masuk peringkat 10 terendah se-Jawa Timur. Tahun ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sampang menargetkan agar TKM naik.

Plt Kepala Dispusip Sampang Chairijah menyampaikan, saat ini pihaknya sedang tahap mengumpulkan data survei TKM. Yakni untuk penilaian 2026 yang akan dirilis tahun depan.

Advertisement ”Ini untuk mengukur sejauh mana minat dan kebiasaan membaca masyarakat,” katanya kemarin (5/11).

Perempuan yang akrab disapa Qori’ itu mengutarakan, jumlah responden survei TKM yang masuk dalam sistem telah melampui target minimum. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menentukan batas minimal yakni 400 responden. Panitia telah mengumpulkan 596 responden.

”Tapi penilian tahun ini lebih ketat,” ungkapnya.

Advertisement Dia menjelaskan, tahun ini batas usia minimal responden yakni 15 tahun. Selain itu, durasi pengisian kuesioner juga dibatasi minimal enam menit. Dengan begitu, pengisian harus tepat waktu. ”Jika kurang 5 menit atau sampai 1 jam maka tidak masuk hitungan karena dianggap tidak membaca,” paparnya.

Menurutnya, pada periode sekarang nilai TKM Sampang 61,18. Dirinya menargetkan indeks TKM menyentuh angka 63. ”Saya berharap seluruh elemen bisa berpartisipasi,” pungkasnya.