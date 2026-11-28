BANGKALAN, RadarMadura.id – Orang Madura terkenal senang berziarah ke makam para wali. Misalnya, ziarah Makam Wali Songo. Kegiatan tersebut sering dilakukan oleh masyarakat desa. Biasanya dikemas dengan rombongan (anggota organisasi masyarakat). Ada pula yang berkunjung perorangan.

Di Bangkalan, Pesarean Syaikhona Muhammad Kholil menjadi salah satu tujuan ziarah yang paling dikenal masyarakat. Namun, di pesisir utara, tepatnya Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjungbumi, tersimpan makam yang juga dekat dengan kisah seorang tokoh pada masa lampau. Namanya Sayid Husein. Masyarakat mengenalnya sebagai Bujuk Zimat atau Bujuk Sangka.

Berdasarkan pantauan JPRM, makam itu tidak hanya menyimpan cerita tentang sosok yang dihormati karena keilmuannya. Sebagian warga menyebut keberadaan Bujuk Zimat juga berkaitan dengan kisah asal-usul nama Banyusangka.

Advertisement Cerita tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, versi dan penanggalannya belum sepenuhnya terurai melalui catatan sejarah.

Muslihah, 75, sesepuh warga setempat, menjadi salah seorang yang masih mengingat kisah tersebut. Dia menuturkan, Sayid Husein dikenal sebagai ulama yang disegani. Semasa hidup, konon, dia pernah menyampaikan pesan kepada orang-orang terdekat agar kelak dimakamkan di pinggir laut.

”Engko’ mon tadha’ omor koburragi e penggir tase’ (saya kalau meninggal, makamkan di tepi pantai),” tutur Muslihah, mengulang pesan yang diwariskan dalam cerita masyarakat.

Advertisement Wasiat itu kemudian ditunaikan ketika Sayid Husein meninggal. Jasadnya disucikan, lalu diusung menggunakan tandu untuk mencari tempat pemakaman sesuai pesan yang diyakini pernah disampaikan. Perjalanan disebut bermula dari Jaddih, Bangkalan, menuju pesisir utara Bangkalan.

Namun, pencarian tempat pemakaman tidak berjalan mudah. Di sejumlah titik yang didatangi, kerabatnya mencoba menggali tanah. Namun, galian tersebut selalu dipenuhi air. Pencarian berlanjut hingga beberapa kali. Konon, penggalian mencapai sepuluh lokasi.

Peristiwa itu, kata Muslihah, turut dikaitkan dengan nama Sepulu, salah satu kecamatan di wilayah utara Bangkalan. Setelah berulang kali menemui kesulitan, rombongan akhirnya berhenti di kawasan pesisir yang kini dikenal sebagai Desa Banyusangka.

Di tempat itu, kerabat kembali menggali tanah. Menurut dia, air di sekitar lokasi seolah terbelah. Sebuah cekungan terbentuk tanpa genangan sehingga jasad Sayid Husein akhirnya dimakamkan di lokasi tersebut.