Oleh: Muhammad Nibrosi*)

Advertisement Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Jogja menegaskan pentingnya membumikan nilai, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh selama Kemah Literasi Nasional (KLN) ke dalam kehidupan sehari-hari para pesertanya.

Kegiatan ini tidak semestinya berhenti sebagai pengalaman belajar dalam sebuah forum, tetapi perlu menjadi titik awal untuk membangun kebiasaan membaca, menulis, berdiskusi, dan berpikir kritis secara berkelanjutan.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat budaya literasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, kemampuan membaca dan menulis perlu terus dirawat, bersamaan dengan kemampuan memahami informasi, memilah kebenaran, serta melihat persoalan secara kritis. Dengan demikian, literasi tidak hanya menjadi aktivitas sesaat, melainkan bagian dari kebudayaan yang perlu dijaga dan dihidupkan dalam kehidupan masyarakat.

Advertisement Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Jogja merupakan organisasi alumni yang bertempat di Yogyakarta dan berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep, Madura.

Kehadiran organisasi ini menjadi upaya untuk menjaga kesinambungan hubungan ant alumni sekaligus merawat nilai-nilai keilmuan, kepesantrenan, dan intelektualitas yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di pesantren. Melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan intelektual, IAA Jogja berupaya menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Salah satu ikhtiar tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Kemah Literasi Nasional pada 23–25 Juni 2023 di Desa Wisata Pulesari, Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Jogja dan Komunitas Kutub sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan pemuda Indonesia.

KLN menghadirkan lima penulis ternama tanah air, yakni Joko Pinurbo, Kiai Faizi, Puthut EA, Joni Ariadinata, dan Muhidin M. Dahlan. Melalui keterlibatan para penulis lintas latar belakang tersebut, KLN menjadi ruang perjumpaan bagi peserta untuk mengenal, mendalami, dan mengembangkan tradisi literasi dalam berbagai bentuk.

Ketua Ikatan Alumni Annuqayah Jogja periode 2022–2024, Muhammad Nibrosi, dalam sambutannya menegaskan bahwa literasi memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas membaca dan menulis. “Literasi bukan sekadar urusan membaca dan menulis buku di atas meja, melainkan ikhtiar merawat daya kritis dan kepekaan sosial masyarakat. Melalui kolaborasi dengan lima penulis inspiratif ini, kami ingin memastikan bahwa tradisi intelektual yang lahir dari rahim pesantren terus hidup, adaptif, dan memberi kontribusi nyata bagi peradaban publik,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, Kemah Literasi Nasional mengajak para peserta untuk lebih dekat dengan dunia literasi melalui diskusi, pembacaan, pertukaran gagasan, dan perjumpaan langsung dengan para penulis. Berbagai aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperluas wawasan, mengasah kemampuan berpikir, serta membangun keberanian dalam menyampaikan gagasan. Di tengah era ketika informasi dapat tersebar dengan begitu cepat, kemampuan literasi menjadi semakin penting untuk menghindari jebakan hoaks, membangun daya nalar, serta melatih masyarakat agar tidak mudah menerima informasi tanpa proses verifikasi dan pemikiran kritis. Literasi juga menjadi fondasi bagi generasi muda untuk memahami persoalan, mengembangkan perspektif, dan mengambil keputusan secara lebih bijaksana.