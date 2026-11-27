SUMENEP, RadarMadura.id – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di SMP Negeri 1 Kalianget (Spensakal) berlangsung meriah. Kegiatan semakin istimewa setelah buku Success Story Siswa diluncurkan. Buku tersebut memuat kisah perjuangan dan pengalaman inspiratif siswa dalam meraih prestasi.

Kegiatan yang digelar Selasa (25/11) itu diawali dengan upacara bendera. Hj. Nia Kurnia Fauzi bertindak sebagai pembina upacara didampingi Dyah Suryani Agus dan Dewi Amborowati Iksan.

Dalam amanatnya, dia menyampaikan bahwa guru bukan sekadar profesi, melainkan panggilan pengabdian. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter dan menentukan masa depan generasi bangsa.

Advertisement ”Mungkin guru tidak selalu menyaksikan secara langsung keberhasilan anak didiknya di masa depan. Namun, ilmu, nasihat, dan keteladanan yang diberikan akan terus hidup dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya,” ungkapnya.

Dia juga berpesan agar seluruh siswa senantiasa menghormati guru, mendengarkan nasihat, serta tidak meremehkan ilmu yang diberikan. Nia meminta para siswa menghormati guru dan mendengarkan nasihatnya.

”Jangan pernah meremehkan ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Bisa jadi suatu saat nanti kalian akan menjadi orang hebat. Jangan pernah melupakan orang-orang yang dahulu membimbing, mengajar, dan mendampingi kalian,” pesannya.

Advertisement Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Kalianget Marsuto menyampaikan, peringatan HGN tahun ini dikemas dengan beragam kegiatan untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengembangkan kreativitas siswa. Peluncuran buku Success Story Siswa juga menjadi upaya sekolah memperkuat budaya literasi dan mengabadikan perjalanan inspiratif peserta didik.

”Terima kasih kepada seluruh guru yang tak pernah lelah menyalakan cahaya ilmu. Mungkin langkah kalian tidak selalu terlihat, tetapi jejak pengabdian kalian akan selalu hidup dalam perjalanan generasi masa depan,” ucapnya.