SUMENEP, RadarMadura.id – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) menjadi momen penuh makna bagi seluruh civitas academica SMA Muhammadiyah I (SMUTU) Sumenep. Herman Santoni, kepala sekolah menyampaikan pesan khusus dalam komentum HGN kepada para pendidik.

”Guru mungkin tidak selalu terlihat dalam setiap keberhasilan anak didiknya. Namun, di balik setiap langkah, ada doa yang dipanjatkan, ilmu yang ditanamkan, kesabaran yang diberikan, dan ketulusan yang tak pernah meminta balasan,” ucapnya

Dia menegaskan, peran guru melampaui sekadar transfer pengetahuan di ruang kelas. Guru hadir untuk membentuk arah dan makna kehidupan bagi generasi bangsa. Proses pendidikan, kata dia, sering kali berjalan dalam kesunyian dan ketekunan.

Advertisement Menurutnya, setiap benih ilmu dan kebaikan diyakini akan tumbuh menjadi cahaya penuntun masa depan siswa. ”Guru bukan sekadar mengajarkan cara membaca dunia, tetapi juga membimbing generasi menemukan arah dan makna kehidupan,” ungkapnya.

Karena itu, Herman mengajak seluruh insan pendidik untuk terus menjaga semangat pengabdian. Dia berharap para guru tetap menjadi pelita bagi anak didik. Pihaknya juga berupaya konsisten mengusung tagline Islami, bersinergi, berprestasi di lingkungan sekolah.

Kepada masyarakat yang telah mempercayakan putra-putrinya ke SMUTU, Herman menegaskan bahwa sekolah akan terus menjaga amanah dan komitmen untuk mempertahankan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pembentukan karakter.