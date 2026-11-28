PAMEKASAN, RadarMadura.id – Oknum dokter kecantikan berinisial ARZ yang diduga melakukan malapraktik tanam benang hidung diduga belum mengantongi surat izin praktik (SIP) di Pamekasan.

Temuan tersebut diungkap Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pamekasan Tri Susandhi Juliarto.

Tri mengungkapkan, ARZ memang berstatus dokter. Dia juga sudah memiliki surat tanda registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup. Selain itu, ARZ telah mengantongi SIP dan sertifikat kompetensi estetik.

Advertisement Meski memiliki STR dan sertifikat kompetensi estetik, ARZ belum memenuhi persyaratan izin untuk memberikan pelayanan medis di Pamekasan. Sebab, SIP sesuai wilayah tempat menjalankan praktik.

”SIP-nya di kota lain (bukan Pamekasan),” ujarnya.

Advertisement Tri mengaku telah memanggil dan memberikan teguran kepada ARZ.

IDI Pamekasan juga melakukan pembinaan sekaligus meminta yang bersangkutan menghentikan aktivitas praktik medisnya di Pamekasan.

”Semua tindakan harus berdasarkan izin, semua harus mengantongi izin. Nah, itu yang tidak dimiliki. Kita lakukan teguran, kita panggil, kita tertibkan, kita berikan pembinaan untuk tidak lagi melakukan itu,” tegasnya.

Persoalan legalitas praktik tersebut sempat disinggung oleh penasihat hukum pelapor, Mansurrowi.

Dia meminta aspek perizinan dan kewenangan ARZ dalam melakukan tindakan estetika turut diperiksa.