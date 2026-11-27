PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penyitaan 917 bal rokok ilegal di dalam mobil Toyota Calya milik seseorang berinisial SL dinilai belum membongkar bisnis rokok bodong di Pamekasan.

Aktivis mendesak Bea Cukai Madura mengembangkan pengusutan hingga menelusuri aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) Iklal Iljas Husain meminta Bea Cukai segera melakukan gelar perkara. Hasil penjualan sekitar 1,8 juta batang rokok yang berkaitan dengan 917 bal tersebut harus ditelusuri. Yakni mengacu pada Undang-Undang (UU) 8/2010 tentang TPPU dan UU 39/2007 tentang Cukai.

Advertisement Dia menyoroti kemungkinan keuntungan penjualan digunakan untuk membeli kendaraan, rumah, tanah, maupun aset lainnya. Termasuk kemungkinan uang tersebut kembali diputar sebagai modal produksi rokok ilegal. Karena itu, pengusutan juga harus menyasar pihak yang menikmati keuntungan, bukan sekadar mengamankan barang bukti.

”Jangan hanya berhenti pada penyitaan rokok. Kami ingin aliran uangnya juga ditelusuri. Jika hasil penjualannya digunakan untuk membeli aset atau kembali membiayai produksi, maka perlu didalami apakah terdapat unsur tindak pidana pencucian uang,” pintanya.

Iklal juga mendorong pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Langkah itu penting untuk mengungkap sumber modal dan penerima keuntungan. Termasuk pihak-pihak yang diduga berada di balik produksi dan peredaran rokok ilegal.

Advertisement ”Kami berharap penanganan perkara ini bisa dikembangkan sampai ke penelusuran rekening dan aset. Siapa pemilik pabrik, ke mana aliran keuntungannya, hingga siapa saja yang diduga menjadi backing harus diungkap melalui proses hukum,” ujarnya.

Iklal mendukung Bea Cukai agar lebih berani mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Apabila penanganan perkara tidak jela, dia berencana akan menggelar demonstrasi jilid III. Aksi lanjutan itu dilakukan untuk mendesak agar pengusutan tidak berhenti di tengah jalan.

Juru Bicara Bea Cukai Madura Andru Iedwan Permadi menyatakan, penanganan perkara 917 bal rokok ilegal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, pihaknya lebih berfokus pada aspek pelanggaran di bidang cukai.

”Untuk Bea Cukai lebih ke lex specialist,” tutur pria yang menjabat sebagai Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Madura itu.

Andru mengutarakan, tidak menutup kemungkinan perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium (UR). Menurut dia, orientasi penanganan perkara oleh Bea Cukai lebih diarahkan pada pemulihan penerimaan negara.

”Kami fokusnya lebih ke penerimaan negara,” tegas Andru pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), kemarin (26/11).