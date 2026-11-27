KOTA, RadarMadura.id – Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto mendapat amanah baru. Dia dipercaya memimpin Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Pamekasan periode 2026-2031.

Kepengurusan baru KORMI Pamekasan resmi dilantik di Mandhapa Agung Ronggosukowati, kemarin (26/11). Pelantikan dilakukan Ketua KORMI Jawa Timur Debie Sisilia Samoa.

”Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah kepada kami untuk mengemban tanggung jawab ini. Tanggung jawab ini harus kami buktikan dengan kerja nyata,” ujar mantan Kepala Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar itu.

Advertisement Menurut dia, olahraga masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada medali dan gelar juara. Lebih dari itu, KORMI Pamekasan harus mampu membangun kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat.

Karena itu, pihaknya akan berupaya menjadikan olahraga sebagai ruang membangun kebersamaan. Kegiatan tersebut perlu menjangkau semua kalangan, termasuk keluarga yang ingin mengisi waktu dengan aktivitas sehat dan menyenangkan.

Sukri mengungkapkan, kepengurusan baru KORMI memiliki pekerjaan besar. KORMI Pamekasan diharapkan tidak sekadar menjalankan agenda organisasi, tetapi juga menghadirkan kegiatan olahraga yang bisa dinikmati masyarakat luas.

Advertisement ”Olahraga bukan hanya soal menjadi juara atau meraih prestasi tertinggi. Namun, bagaimana olahraga menggerakkan keluarga untuk terbiasa hidup sehat dan menjadi sarana berkumpul serta bergembira bersama,” ungkapnya.

Ketua KORMI Jawa Timur Debie Sisilia Samoa mengingatkan seluruh pengurus agar tidak sekadar mencantumkan nama dalam struktur organisasi. Setiap pengurus harus aktif dan ikut bertanggung jawab menjalankan program.

Debie menekankan, keberhasilan organisasi tidak bisa dibebankan kepada ketua semata. Soliditas dan keterlibatan seluruh pengurus menjadi kunci agar KORMI Pamekasan mampu menjalankan program secara maksimal.