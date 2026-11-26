PAMEKASAN, RadarMadura.id – Belanja perjalanan dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan masih cukup besar. Pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 129,5 juta. Bahkan, alokasi untuk tahun depan dipastikan hampir tidak berubah dibandingkan tahun ini.

Kebutuhan menghadiri rapat koordinasi (rakor) secara langsung menjadi salah satu alasan anggaran perjalanan dinas tersebut tetap dipertahankan. Sebab, tidak seluruh kegiatan kedinasan bisa dilaksanakan secara daring.

Sekretaris DLH Pamekasan Subaidi mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Penyusunan anggaran tetap mempertimbangkan kebutuhan kegiatan di dalam maupun luar provinsi.

Advertisement ”Pengalihan anggaran perjalanan dinas ke kegiatan lain masih kami perhitungkan lebih lanjut. Sebab, kegiatan rakor atau kegiatan lainnya tidak semuanya online, bahkan masih banyak yang offline,” ujarnya.

Subaidi menyebut, anggaran perjalanan dinas yang tersedia hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan kegiatan. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah alokasi tersebut mampu memenuhi seluruh kebutuhan hingga akhir tahun.

”Yang pasti, anggaran perjalanan dinas kami sampai saat ini masih cukup. Kami tetap melakukannya dengan seefisien mungkin,” terangnya.

Advertisement Upaya efisiensi tersebut belum berdampak pada perubahan signifikan alokasi anggaran tahun berikutnya. Subaidi menyebut, pagu perjalanan dinas DLH Pamekasan pada 2027 hampir sama dengan tahun ini.

”Untuk anggaran perjalanan dinas tahun 2027 hampir sama dengan tahun ini,” kata Subaidi kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Selasa (25/11).

Di sisi lain, Sekretaris Komisi III DPRD Pamekasan Armidin mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengurangi belanja perjalanan dinas. Menurut dia, efisiensi anggaran harus menjadi perhatian dalam menyusun maupun menjalankan program pemerintah.

”Karena ada efisiensi, kami sarankan anggaran perjalanan dinas dikurangi. Semua OPD memang sudah diminta mengurangi belanja perjalanan dinas,” tegasnya.