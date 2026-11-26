PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengusaha karaoke di Pamekasan yang nekat beroperasi meski telah disegel terancam berhadapan dengan proses hukum. Satpol PP dan Damkar Pamekasan menegaskan, tidak akan tinggal diam jika segel yang dipasang petugas kembali dirusak atau diabaikan.

Ancaman tersebut menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas sejumlah karaoke bersekat yang masih beroperasi meski telah diperingatkan dan dipasangi banner larangan. Petugas pun melakukan penyegelan ulang terhadap enam tempat usaha tersebut.

Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan Munapik mengatakan, laporan masyarakat menjadi dasar bagi petugas untuk kembali melakukan penindakan. Kali ini, penyegelan tidak hanya berupa pemasangan banner peringatan, tetapi juga penutupan akses masuk tempat usaha.

Advertisement ”Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa karaoke bersekat masih beroperasi,” ungkap mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pamekasan itu.

Enam tempat usaha yang disegel meliputi Cafe Bintang, Moga Jaya, King Wan's, Hotel & Resto Putri, Kampoeng Kita, serta Sambung Roso atau Mahera. Penyegelan kedua dilakukan petugas gabungan pada Senin (16/11) malam.

Munapik menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi apabila pengelola kembali mengabaikan segel maupun peringatan petugas. Jika pelanggaran tersebut terjadi, penanganannya akan dibawa ke ranah pidana dengan melibatkan kepolisian.

Advertisement Penindakan tersebut bukan kali pertama dilakukan pemerintah daerah. Sebelumnya, tiga pengusaha karaoke dari tempat usaha berbeda pernah berurusan dengan hukum hingga mendapat vonis pengadilan. Mereka adalah Jauhari dari Karaoke Sambung Roso, Lina Istiatuti dari Karaoke Hotel Putri, dan Yulia Hendriyani dari Karaoke King Wan's.

Di sisi lain, Munapik meminta pengelola usaha hiburan menyesuaikan konsep usaha dengan ketentuan yang berlaku. Karaoke keluarga dengan fasilitas terbuka seperti di kafe masih diperbolehkan selama memenuhi aturan.

”Jadikan karaoke keluarga dengan fasilitas terbuka seperti di kafe. Jangan di kamar tertutup,” pintanya.