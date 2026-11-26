PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dua jembatan di Kabupaten Pamekasan ambruk dan ambles saat memasuki musim penghujan. Kondisi tersebut mengganggu akses warga, terutama jembatan penghubung antardesa di Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. Serta penghubung dua dusun di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar.

Jembatan di Desa Banyupelle ambruk pada Kamis (19/11). Sedangkan jembatan penghubung Dusun Rojing Laok dan Dusun Onggeen Timur, Desa Blaban, ambles pada Sabtu (21/11). Akibat kerusakan tersebut, warga harus mencari jalur alternatif untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan telah melakukan asesmen dan kaji cepat terhadap kondisi kedua jembatan. Hasil kajian tersebut selanjutnya diserahkan kepada dinas terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai bahan tindak lanjut penanganan.

Advertisement Kepala Dinas PUPR Pamekasan Ika Yulia Rakhmawati mengatakan, penanganan darurat akibat bencana menjadi kewenangan BPBD. Sementara, perbaikan permanen jembatan di Desa Blaban direncanakan masuk program anggaran 2027. ”Untuk Jembatan Blaban, 2027 akan kami rencanakan permanennya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Namun, rencana pembangunan permanen tersebut masih membutuhkan kajian teknis lebih lanjut. Salah satunya, pengujian tanah untuk memastikan kondisi serta kebutuhan konstruksi jembatan. ”Masih direncanakan (anggarannya, red.), harus uji tanah dulu,” tegasnya.