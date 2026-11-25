WARU, RadarMadura.id – Anggaran revitalisasi pasar di Pamekasan mencapai Rp 2,9 miliar. Namun, alokasinya dinilai tidak sejalan dengan rekomendasi DPRD Pamekasan.

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Faridi mengatakan, pihaknya pernah mengusulkan revitalisasi sejumlah pasar di beberapa kecamatan. Rekomendasi itu berdasarkan hasil pemantauan yang menunjukkan banyak fasilitas pasar membutuhkan pembenahan.

Namun, keterbatasan anggaran membuat kebijakan Pemkab Pamekasan tidak sepenuhnya mengakomodasi usulan legislatif. Akibatnya, kebijakan revitalisasi yang diambil eksekutif berbeda dengan rekomendasi komisi.

Advertisement Faridi menyebut, Komisi II justru menyarankan pemerintah mengkaji pembangunan pasar terpadu. Menurut dia, pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menopang perkembangan ekonomi masyarakat Pamekasan.

”Kami justru menyarankan agar ada pasar terpadu dengan anggaran yang memang perlu kajian mendalam. Sebab, perkembangan ekonomi di Pamekasan akan ditopang pasar tradisional,” katanya.

Dia menegaskan, revitalisasi pasar tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan proyek. Pemerintah harus memastikan anggaran yang dikucurkan benar-benar menjawab kebutuhan pedagang dan pengunjung.

Advertisement Karena itu, Faridi meminta perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan tepat sasaran. Terlebih, waktu pelaksanaan terbatas karena mendekati pergantian tahun anggaran.

”Yang paling penting, konsultan mengambil kebijakan yang tepat sehingga kebijakan eksekutif bisa tepat sasaran. Kami berharap pekerjaan sesuai harapan dan segera dimanfaatkan pedagang maupun pembeli di pasar,” harapnya.

Kabid Pasar Disperindag Pamekasan Handiko Bayuadi membenarkan adanya alokasi anggaran sekitar Rp 2,9 miliar untuk pembenahan dan persiapan pembangunan pasar. Anggaran tersebut mencakup pemasangan paving, rehabilitasi dan pemindahan los, pembenahan toilet, hingga perencanaan pembangunan pasar.

Handiko menjelaskan, revitalisasi diusulkan karena sejumlah pasar tidak tersentuh pembenahan selama tiga tahun. Kondisi fasilitas yang tidak layak dinilai berisiko terhadap keselamatan dan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.