PAMEKASAN, RadarMadura.id – Tongkat komando Polres Pamekasan kembali berpindah tangan. AKBP Wahyu Widayat dipromosikan ke Polda Jatim. Sementara, Mapolres Pamekasan akan diisi AKBP Bayu Anuwar Sidiqie.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2599/X/KEP/2026 Jumat (20/11). Wahyu mendapat jabatan baru sebagai Kabagrenprogar RoRena Polda Jatim.

Wahyu relatif singkat memimpin Mapolres Pamekasan. Sebab, dia baru menjabat Kapolres Pamekasan pada Jumat (31/7), menggantikan AKBP Hendra Eko Triyulianto. Artinya, Wahyu hanya sekitar tiga bulan 20 hari memimpin Polres Pamekasan.

Advertisement Meski singkat, penugasan barunya menjadi bagian dari promosi karier untuk persiapan kenaikan pangkat menjadi komisaris besar polisi (kombes). ”Alhamdulillah, kami mendapat job persiapan kombes,” terang perwira menengah (Pamen) Polri dengan pangkat dua melati di pundaknya itu.

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama membenarkan informasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa Wahyu mendapat promosi jabatan sekaligus persiapan kenaikan pangkat menjadi kombes.

Di sisi lain, Bayu memiliki rekam jejak pendidikan kepolisian yang mumpuni. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2007, PTIK Angkatan 62 tahun 2014, dan Sespimen Polri 2023.

Advertisement Pengalaman Bayu di bidang reserse terbilang panjang. Sejak 2015, dia banyak menghabiskan masa tugas di Bareskrim Polri hingga diperbantukan ke KPK.