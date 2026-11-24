PAMEKASAN, RadarMadura.id – Ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) membutuhkan pengawasan lintas instansi.

Sebab, kejahatan tersebut kerap memanfaatkan mobilitas masyarakat, termasuk melalui jalur migrasi dan keberangkatan ke luar negeri.

Menyikapi potensi kerawanan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian.

Advertisement Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat upaya pencegahan terhadap praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Koordinasi tersebut melibatkan Supriyono, Kasubdit III yang menangani tindak pidana perdagangan orang pada Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Timur.

Advertisement Sejumlah perwakilan kepolisian sektor (polsek) juga turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan Ahmad Muttaqin mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi TPPO dan TPPM.

Sinergi bersama kepolisian diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat.

”Kami ingin memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Pertukaran informasi dan komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk mengantisipasi potensi kerawanan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat memanfaatkan berbagai jalur migrasi maupun proses keberangkatan masyarakat ke luar negeri.