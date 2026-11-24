PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Polemik penghentian penyelidikan dugaan malapraktik RSIA Puri Bunda Madura kembali bergulir. Kali ini, sorotan mengarah pada respons Polres Pamekasan terhadap surat keberatan yang dilayangkan pihak keluarga pasien.

Kuasa hukum keluarga pasien mencurigai adanya ketidakberesan dalam proses penerimaan surat tersebut.

Kuasa hukum keluarga pasien, Muhammad Rizkianto, mempertanyakan pernyataan Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama yang mengaku belum menerima informasi terkait surat keberatan tersebut. Padahal, surat itu diklaim telah dikirimkan secara resmi kepada Kapolres Pamekasan dan Kasatreskrim.

Advertisement Rizkianto menilai, tidak diterimanya surat tersebut oleh pejabat yang bersangkutan perlu ditelusuri. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterimanya, surat keberatan itu telah sampai di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pamekasan.

”Saya curiga ini ada yang main, kalau surat dinyatakan tidak masuk, sehingga perlu dicek apakah benar surat itu tidak diterima,” ujarnya.

Dia menegaskan, pengiriman surat dilakukan melalui jalur resmi dan ditujukan langsung kepada pimpinan serta penyidik. Karena itu, munculnya pernyataan bahwa surat belum diterima menjadi tanda tanya bagi pihaknya.

Advertisement ”Kalau memang dinyatakan tidak ada surat masuk, perlu dipertanyakan ada apa dengan Kasat dan Kapolres. Kok bisa dibilang tidak ada surat masuk?” tegasnya.

Tak hanya di Polres Pamekasan, Rizkianto juga mengaku masih menelusuri keberadaan surat yang dikirimkan ke Polda Jawa Timur. Penelusuran dilakukan melalui kantor pos di lingkungan Polda Jatim. Namun, hingga kemarin, pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan surat tersebut.

”Kebetulan petugasnya hari ini tidak masuk dan nunggu besok (hari ini, red) informasinya,” ujarnya.

Sebelumnya, keluarga pasien melalui kuasa hukumnya telah mengajukan nota keberatan atas penghentian penyelidikan pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan malapraktik RSIA Puri Bunda Madura. Mereka juga meminta Polda Jawa Timur menggelar perkara khusus agar penanganan perkara tersebut dapat ditindaklanjuti secara lebih transparan.