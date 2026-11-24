PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penguatan layanan kesehatan di Pamekasan kembali mendapat suntikan anggaran. Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan memperoleh tambahan Rp 1,4 miliar dalam perubahan APBD 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan tiga unit kendaraan, terdiri atas satu ambulans dan dua mobil jenazah.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), terdapat dua paket pengadaan kendaraan bermotor khusus. Paket pertama dengan kode RUP 68829797 memiliki pagu anggaran Rp 700 juta untuk pengadaan satu unit mobil ambulans.

Sementara paket kedua dengan kode RUP 68829823 juga memiliki pagu Rp 700 juta. Anggaran tersebut diperuntukkan pengadaan dua unit kendaraan ambulans dengan spesifikasi khusus sebagai mobil jenazah.

Advertisement Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin membenarkan adanya tambahan anggaran untuk pengadaan armada tersebut. Menurut dia, belanja itu didasarkan pada kebutuhan pemenuhan standar keselamatan pasien, aspek medis dan sanitasi, serta mengacu pada Permenkes 47/2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

”Pengadaan satu unit ambulans pada perubahan APBD 2026 dialokasikan untuk Puskesmas Pakong,” ungkap Saifudin.

Dia menjelaskan, berdasarkan pemutakhiran data Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) per 2 September 2026, ketersediaan ambulans di 21 puskesmas tercatat sebanyak 22 unit. Namun, dua unit di antaranya dalam kondisi rusak berat.

Advertisement ”Sehingga Pusling dimanfaatkan sebagai pusling sekaligus ambulance,” terangnya.

Selain ambulans, pengadaan mobil jenazah juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, masyarakat yang kehilangan anggota keluarga terkadang harus menyewa kendaraan dari penyedia swasta, yayasan, maupun rumah sakit besar.

Saifudin menyebut, tidak jarang ambulans yang seharusnya digunakan untuk pelayanan pasien justru dipinjamkan untuk mengantar jenazah. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan kegawatdaruratan, terutama ketika muncul permintaan rujukan pasien secara bersamaan.

”Puskesmas sering meminjamkan ambulans pasien untuk mengantar jenazah, karena permintaan masyarakat. Sehingga berpotensi terjadi keterlambatan rujukan darurat apabila ada kasus rujukan setelahnya,” tegasnya.