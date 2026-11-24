PAMEKASAN, RadarMadura.id – Polemik penghentian penyelidikan pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan malapraktik di RSIA Puri Bunda Madura masih berlanjut.

Keluarga pasien melalui kuasa hukumnya menyatakan telah mengajukan nota keberatan kepada Polres Pamekasan sekaligus meminta gelar perkara khusus ke Polda Jawa Timur, Rabu (21/10).

Namun, pihak kepolisian mengaku belum menerima surat pengajuan keberatan tersebut.

Advertisement Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama menyampaikan, penyelidikan kasus tersebut memang telah dihentikan.

Dia juga mempertanyakan tindak lanjut keberatan yang disampaikan pihak keluarga korban.

”Itu sudah dihentikan. Ngapain dikejar-kejar,” ungkap Ipda Yoni.

Advertisement Yoni mengaku belum menerima surat pengajuan keberatan dari pihak kuasa hukum keluarga korban.

Menurut dia, kemungkinan surat tersebut ditujukan langsung ke Polda Jawa Timur, bukan ke Polres Pamekasan.

”Tidak ada kami terima. Ke polda mungkin, bukan ke kami,” katanya.

Dia meminta agar pihak kuasa hukum memastikan kembali tujuan pengiriman surat tersebut. Sebab, hingga saat ini belum ada surat keberatan yang diterima pihaknya.