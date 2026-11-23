PAMEKASAN, RadarMadura.id – Besarnya anggaran perjalanan dinas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menjadi perhatian.

Belanja birokrasi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Penggunaan anggaran juga tidak cukup hanya berpatokan pada ketersediaan pagu.

Advertisement Perencanaan setiap kegiatan harus disesuaikan dengan urgensi dan manfaat yang dihasilkan.

Sekretaris Komisi III DPRD Pamekasan Armidin mengaku sudah mengetahui besarnya anggaran perjalanan dinas (perdin) di dinas lingkungan hidup (DLH).

Advertisement Pihaknya sejak awal menyarankan agar belanja tersebut dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan.

”Kami sudah pernah menyinggung persoalan perjalanan dinas. Semua OPD memang diminta mengurangi belanja tersebut karena ada efisiensi anggaran,” ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan masyarakat saat ini masih cukup banyak. Aspirasi yang disampaikan kepada DPRD, salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, DLH juga perlu lebih memperhatikan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Salah satu sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian serius ialah penanganan persampahan.