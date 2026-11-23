PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dugaan pemalsuan dokumen tanah kas Desa Majungan menyeret tiga orang menjadi tersangka.

Namun, polisi belum mengambil langkah penahanan dengan alasan ketiganya masih kooperatif.

Ketiga tersangka tersebut ialah Mastur, Raden Ahmad Ramali, dan Nurachman.

Advertisement Mereka diduga berperan sebagai perantara jual beli tanah, notaris sekaligus PPAT, serta pembeli tanah yang berstatus pegawai Kejari Pamekasan.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan, ketiga tersangka belum ditahan didasarkan pada sikap kooperatif selama proses penyidikan. Penyidik masih melanjutkan pemberkasan perkara.

Advertisement ”Ketiga tersangka tidak ditahan karena masih kooperatif,” ungkap perwira pertama (Pama) Polri dengan pangkat tiga balok emas di pundaknya itu.

Rencananya, berkas perkara ketiga tersangka dilimpahkan ke Kejari Pamekasan hari ini (23/11).

Pelimpahan tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam pengusutan kasus yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen tanah desa.

Namun, alasan kooperatif itu mendapat sorotan dari pihak pelapor.

Penasihat hukum pelapor, Mohammad Taufik, mendesak penyidik segera melakukan penahanan terhadap ketiganya.