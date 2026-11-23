PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sebanyak 530 mahasiswa Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan resmi diwisuda Sabtu (21/11) bertempat di Hotel Odaita.

Para lulusan tersebut berasal dari 16 program studi. Perinciannya, 76 mahasiswa pada jenjang diploma (D-3), 424 sarjana (S-1), dan 30 pascasarjana.

Rektor UIM Pamekasan Dr. H. Ahmad, S.Ag., M.Pd. menyampaikan, wisuda tersebut menjadi bukti keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tinggi.

Advertisement Menurut dia, capaian tersebut tidak lepas dari perjuangan, kesungguhan, serta dukungan keluarga, khususnya kedua orang tua.

”Jangan remehkan kedua orang tua. Doa orang tua sangat mujarab. Rida Allah bergantung pada rida kedua orang tua. Karena itu, jaga akhlak dan berbaktilah kepada mereka,” pesannya di hadapan para wisudawan dan tamu undangan.

Dr. Ahmad juga meminta para lulusan menjaga nama baik almamater.

Advertisement Terlebih, UIM memiliki identitas sebagai kampus lima menara ilmu yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, keaswajaan, ke-NU-an, kemaduraan, dan keindonesiaan.

Menurutnya, identitas keaswajaan dan ke-NU-an menjadi bagian penting dari jati diri UIM.

Sebab, kampus tersebut lahir dari inisiatif para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh pondok pesantren.

Karena itu, para lulusan diharapkan tetap menjaga sanad keilmuan serta mengamalkan ajaran Islam, ahlussunnah wal jamaah.