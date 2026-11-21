PAMEKASAN, RadarMadura.id – Perkara dugaan pengancaman dan penjarahan di Desa Plakpak mulai menemui titik terang.

Sepuluh orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bulla yang dikenal sebagai bos rokok ilegal.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan, sepuluh orang tersebut diamankan pada Selasa (17/11) malam.

Advertisement Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

”Barang bukti yang kami amankan berupa rekaman video dugaan pengancaman dan penjarahan. Kami juga menyita satu unit telepon genggam, pecahan fiber semen atau asbes, serta satu pintu gudang yang mengalami kerusakan,” katanya.

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Advertisement Mantan Kasatresnarkoba Polres Pasuruan itu menyebut, polisi sempat memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun, upaya menuju jalan damai tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

”Sehingga, proses hukum tetap kami lanjutkan. Sepuluh tersangka yang kami amankan dalam perkara ini terancam hukuman maksimal lima tahun penjara,” tegas perwira pertama (Pama) Polri itu.

Kasus tersebut bermula dari peristiwa di rumah Sitti Wardatus Shalihah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Senin (5/10) sekitar pukul 13.00.

Saat kejadian, pelapor berada di rumah bersama dua anaknya yang masih berusia delapan dan tiga tahun.