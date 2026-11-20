PAMEKASAN, RadarMadura.id – Empat unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di Pamekasan menggelar upacara dan tasyakuran untuk memperingati Hari Bakti ke-2, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pamekasan.

Peringatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pamekasan. Kehadiran unsur pimpinan daerah mencerminkan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Advertisement Mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Terus Membina”, peringatan Hari Bakti ke-2 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan.

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Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti pegawai dari keempat UPT serta para tamu undangan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan dan pengabdian Kemenimipas.

Advertisement Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian Kemenimipas. Suasana kebersamaan juga mewarnai kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi antarpegawai dan para undangan.