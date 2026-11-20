PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Sejumlah bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan belum disalurkan. Pengadaan tersebut tercatat mulai dari mesin perajang tembakau, traktor roda dua, hingga kendaraan roda tiga. Total anggaranya mencapai Rp 1,4 miliar lebih.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pengadaan 40 unit mesin perajang tembakau memiliki pagu lebih Rp 717 juta. Spesifikasinya menggunakan bahan canal C dengan kapasitas produksi 212 kilogram per jam serta tegangan 110/220 volt.

Selain itu, terdapat pengadaan 12 unit traktor roda dua dengan pagu Rp 417 juta lebih. Traktor tipe YST Pro merek Yanmar tersebut dilengkapi bajak tunggal, garu, roda besi, roda karet, serta mesin diesel berdaya 8,5 tenaga kuda.

Advertisement DKPP juga mengalokasikan anggaran Rp 262 juta lebih untuk pengadaan enam unit motor roda tiga berkapasitas mesin 200 cc. Kendaraan tersebut menggunakan mesin empat langkah dengan sistem pendingin air dan dilengkapi garansi.

Terdapat juga paket belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 60 juta lebih. Paket tersebut mencakup traktor roda dua, motor roda tiga, pompa air, cultivator, dan bibit cabai rawit. Sementara pengadaan satu unit cultivator secara terpisah memiliki pagu Rp 19 juta lebih.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menekankan agar penyaluran bantuan alsintan harus segera direalisasikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh petani. Dia meminta DKPP memastikan seluruh proses pengadaan hingga distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Advertisement Faridi menilai, keberadaan alsintan sangat penting untuk menunjang produktivitas sektor pertanian. Selain mempercepat proses pengolahan lahan dan pascapanen, bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja petani serta meningkatkan hasil produksi.

”Kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan DKPP, karena waktunya sudah mepet akhir tahun untuk segera dibelanjakan dan disalurkan,” ungkpanya.