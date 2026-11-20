PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat tambahan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2025. Nilai tambahan tersebut mencapai sekitar Rp 6,6 miliar.

Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Sri Puji Harijani menyebutkan tambahan tesebut ditetapkan dalam Perubahan APBD 2026. Sehingga, total alokasi DBHCHT 2026 yang dikelola Dinkes Pamekasan meningkat dari sebelumnya Rp 41.048.674.300 menjadi sekitar Rp 47.648.674.300.

”Itu untuk beli mobil ambulans dan mobil jenazah,” ungkap Puji.

Advertisement Dia menjelaskan, ada sejumlah langkah dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT. Upaya tersebut diharapkan mampu memaksimalkan serapan anggaran dan menekan silpa seperti tahun sebelumnya.

”Kalau yang terkait kontruksi, itu ada pengawalan dari bagian pembangunan dan PBJ. Kalau bagian perekonomian lebih banyak yang pengadaan langsung,” tegasnya.

Sementara itu, Dinkes Pamekasan Saifudin tidak menampik adanya tambahan anggaran DBHCHT pada perubahan APBD. Namun, dia menyebut total tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar dialokasikan untuk pengadaan satu unit ambulans dua unit mobil jenazah.

Advertisement ”Pengadaan satu unit ambulans senilai Rp 700.000.000 dan pengadaan dua unit mobil jenazah senilai Rp 700.000.000,” ungkapnya.

Menurutnya, ambulans tersebut akan ditempatkan di Puskesmas Pakong. Sedangkan pengadaan mobil jenazah diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini harus menyewa kendaraan dari pihak swasta, yayasan, atau rumah sakit dengan biaya relatif mahal.