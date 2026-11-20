SUMENEP, RadarMadura.id – Setelah cukup lama vakum, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pamekasan akhirnya kembali memiliki kepengurusan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Taufikurrachman dikukuhkan sebagai Ketua DPD Korpri Pamekasan masa bakti 2026–2031 di Pendopo Ronggosukowati kemarin (19/11).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum mengaktifkan kembali organisasi yang selama ini tidak memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan. Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyampaikan, sejak 2018 hingga 2026, Korpri Pamekasan belum memiliki kepengurusan definitif.

Advertisement Bupati Kholil mengapresiasi sejumlah pihak yang telah menggagas pembentukan kepengurusan hingga terbitnya SK. Menurut dia, pengukuhan tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan organisasi Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

”Perlu saya sampaikan bahwa pengurus Korpri ini tidak ber-SK mulai tahun 2018. Jadi, mulai 2018 sampai 2026 ini belum memiliki kepengurusan. Alhamdulillah, pada masa saya bisa melaksanakan pengukuhan Korpri,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu berharap kepengurusan baru mampu mendorong aparatur sipil negara (ASN) lebih aktif dalam organisasi. Sebab, Korpri memiliki posisi strategis sebagai bagian dari birokrasi yang berperan menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Advertisement ”Korpri harus menjadi rumah besar bagi ASN, tempat meningkatkan kapasitas dan kompetensi, memperkuat solidaritas, serta memberikan perlindungan sosial dan bantuan hukum bagi para anggota,” tegasnya.

Menurut Bupati Kholil, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anggota harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan. ASN yang merasa terlindungi, memiliki kompetensi, serta menjunjung tinggi integritas akan lebih siap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik.

”Kami juga harus memahami bahwa kesejahteraan dan perlindungan anggota harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelatihan kita,” pesannya.

Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Pamekasan Taufikurrahman mengatakan, langkah awal setelah pengukuhan adalah melakukan konsolidasi dan reorganisasi organisasi. Salah satunya dengan membentuk pengurus unit di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).