PAMEKASAN, RadarMadura.id – Nasib nahas dialami Andriean Gisela Aprodith, warga Dusun Pocok, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan.

Garasi rumahnya beserta satu mobil Suzuki APV berwarna biru dengan nomor polisi M 1742 BS milik temannya, Rico, hangus terbakar, Selasa (17/11).

Advertisement Kebakaran diduga bermula saat paman Andrie, Yudi, membakar sampah di sekitar garasi rumah.

Api kemudian merambat dan menyambar puluhan balok kayu yang berada di samping garasi sekitar pukul 10.15.

”Saya tahu dari bude. Langsung dari tempat kerja ke sini. Saat tiba, api sudah membesar sehingga mobil tidak bisa diselamatkan,” ucap Andrie saat ditemui Jawa Pos Radar Madura (JPRM) di lokasi kejadian.

Menurut Andrie, aktivitas pembakaran sampah tersebut sebenarnya sempat diketahuinya sebelum berangkat bekerja.

Namun, dia tidak menegur pamannya karena mengira pembakaran tersebut tidak akan menimbulkan kebakaran.

”Ini sudah dua kali hampir kebakaran. Dulu pernah terjadi di rumah orang sebelah, tetapi masih sempat dipadamkan. Kalau yang sekarang, saya tidak tahu karena ditinggal kerja. Saya hanya tahu paman saya sedang membakar sampah,” tuturnya.

Rama, warga setempat mengungkapkan, Yudi merasa bersalah setelah kebakaran terjadi.

Dia beberapa kali berusaha mendekati kobaran api, bahkan sempat mencoba membakar diri.