PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggota DPRD Pamekasan Hamdi lolos dari sanksi etik atas dugaan penganiayaan terhadap anggota Satpol PP dan Damkar, Haryono.

Persoalan tersebut diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman dan Ketua DPRD Ali Masykur.

Bupati Kholil mengatakan, insiden tersebut bermula dari kesalahpahaman saat Haryono menjalankan tugas pengamanan upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) di depan kantor pemkab. Sementara Hamdi hendak menuju kantor DPRD.

Advertisement "Perbedaan kepentingan di tengah situasi tersebut diduga memicu perselisihan antara keduanya" katanya.

Menurutnya, persoalan itu merupakan miskomunikasi yang perlu disikapi secara bijak.

Advertisement Terlebih, eksekutif dan legislatif merupakan unsur pimpinan daerah yang harus bersama-sama menjaga suasana pemerintahan tetap kondusif.

”Saya tidak melihat persis dan tidak tahu persis (kejadiannya, Red). Oleh sebab itu, kami memasrahkan kepada kedua pihak. Dan ternyata para pihak saling memahami,” ungkap Bupati Kholil.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan anggotanya tersebut.

Dia memastikan tidak ada proses maupun sanksi etik terhadap Hamdi karena para pihak telah berdamai.

”Tidak ada, ini kan sudah damai. Perdamaian itu baik,” tegasnya saat ditanya mengenai sanksi etik terhadap Hamdi.