

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penangkapan Hariyanto belum sepenuhnya mengurai kasus pembunuhan calon kepala Desa Batubintang, Miarto. Penyidikan perkara yang terjadi pada 2022 itu berpotensi berkembang setelah muncul dugaan keterlibatan orang keempat.

Informan Jawa Pos Radar Madura (JPRM) menyebut, ada empat orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tiga di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Abdul Hamid, Samli, dan Hariyanto.

”Terduga pelaku lainnya berinisial S. Namun, yang bersangkutan dikabarkan menggunakan nama baru di kartu tanda kependudukan (KTP),” kata pria yang enggan namanya dikorankan.

Dia juga membeberkan bahwa S sudah dua kali dipanggil penyidik Polres Pamekasan. Namun, dalam dua pemanggilan itu, status S masih sebagai saksi.

Advertisement Penyidik disebut berencana menggelar perkara untuk mendalami keterlibatan S. Langkah tersebut berpotensi menjadi pintu masuk peningkatan status hukumnya menjadi tersangka.

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama menyatakan, kasus pembunuhan tersebut masih ditangani kepolisian. Namun, dia belum memerinci perkembangan penyidikan, termasuk informasi mengenai dugaan pelaku keempat.

”Saya tanyakan dulu (lebih lanjut) ke satker terkait,” kata mantan Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan itu.Sebelumnya, polisi mengamankan Hariyanto di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Kamis (1/10). Dia merupakan anak tiri Samli yang berperan sebagai sopir pikap dalam kasus pembunuhan tersebut.

Advertisement Hariyanto masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2022. Dia diduga menjadi salah satu eksekutor yang membacok Miarto menggunakan celurit bersama Abdul Hamid.

Abdul Hamid lebih dulu menjalani proses hukum. Dia telah divonis penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara Samli sempat menghirup udara bebas setelah memenangkan praperadilan pada 2022.

Namun, dia kemudian meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Karena itu, munculnya terduga pelaku pembunuhan lainnya membuat perkara tersebut berpotensi kembali berkembang.

Sekadar diketahui, pembunuhan Miarto terjadi pada 1 Maret 2022 sekitar pukul 16.30. Korban yang berusia sekitar 50 tahun itu merupakan calon kepala Desa Batu Bintang nomor urut 5 dalam Pilkades Serentak Pamekasan 2022.