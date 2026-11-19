PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penyegelan enam tempat karaoke oleh Pemkab Pamekasan mendapat perhatian dari kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung lokasi pada Selasa (17/11) malam.

Berdasarkan pantauan langsung Jawa Pos Radar Madura (JPRM), puluhan anggota LPI menyisir satu per satu tempat karaoke yang diduga melanggar peraturan daerah (perda) tersebut.

Advertisement Kegiatan itu mendapat pengawalan dari sejumlah pihak terkait, mulai satpol PP dan damkar, kepolisian, hingga TNI.

Dalam penyisiran tersebut, tidak ditemukan aktivitas operasional di seluruh tempat karaoke yang didatangi.

Segel Pemkab Pamekasan masih terpasang, meski sebelumnya beredar informasi sejumlah tempat karaoke diduga beroperasi diam-diam sebagaimana yang diberitakan koran ini, Rabu (21/10).

Advertisement Juru bicara LPI Munawir mengatakan, sidak yang dilakukan tujuannya memastikan segel yang dipasang pemerintah daerah tetap utuh dan tidak dirusak.

Selain itu, pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan tempat hiburan yang telah disegel tidak kembali beroperasi.

”Insyaallah ke depan kami akan terus melakukan evaluasi dan monitoring agar kondusivitas di Kabupaten Pamekasan tetap terjaga,” ungkap Munawir.

Namun, dia tidak menjawab saat ditanya apakah pengecekan dilakukan menyusul informasi adanya dugaan beroperasinya kembali sejumlah tempat karaoke yang telah disegel.