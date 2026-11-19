PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pamekasan mendapat penanganan melalui program peningkatan infrastruktur sepanjang 2026.

Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman turun langsung meninjau hasil pekerjaan tersebut di wilayah Kecamatan Pegantenan Rabu (18/11).

Peninjauan itu dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur jalan yang saat ini dalam proses pengerjaan.

Advertisement Bupati Kholil menyebut, hasil pekerjaan yang ditinjau cukup memuaskan.

Namun, pembangunan dan perbaikan jalan tetap perlu dilanjutkan agar kebutuhan akses masyarakat dapat terpenuhi.

Advertisement Pemkab Pamekasan juga mulai memetakan kebutuhan perbaikan jalan untuk 2027.

Dalam pembahasan anggaran, pemerintah berupaya menyisihkan sekitar Rp 12 miliar untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Bupati Kholil meminta seluruh camat dan kepala desa mulai mendata ruas jalan yang mengalami kerusakan parah.

Pendataan tersebut diperlukan agar penanganan jalan dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

”Jalan yang diprioritaskan harus memiliki multiakses, seperti akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan,” ungkapnya.