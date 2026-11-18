PAMEKASAN, RadarMadura.id – Realisasi kegiatan fisik di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan menuai sorotan.

Sebab, menjelang tahun anggaran, ratusan paket proyek jalan usaha tani (JUT) belum juga direalisasikan.

Akibatnya, anggaran Rp 15,75 miliar yang disiapkan untuk mempermudah akses dan mobilitas di kawasan pertanian tersebut mengendap di kas daerah (kasda).

Advertisement Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, proyek JUT yang melekat di DKPP Pamekasan adalah 35 paket dengan total anggaran Rp 4,47 miliar.

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk setiap paket JUT berbeda-beda. Mulai dari Rp 39,78 juta hingga Rp 200,12 juta.

Advertisement Jumlah kegiatan JUT justru bertambah signifikan setelah perubahan APBD. Totalnya mencapai 117 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15,75 miliar (lihat grafis).

Penambahan anggaran mencapai Rp 11,59 miliar yang dialokasikan untuk 58 paket kegiatan baru.

Kondisi tersebut menjadi sorotan karena penambahan anggaran dilakukan saat realisasi pekerjaan sebelumnya belum berjalan.

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi membenarkan adanya penambahan proyek JUT di DKPP dalam perubahan APBD 2026.

Sebab, alokasi anggaran instansi tersebut meningkat cukup signifikan, dari yang semula sekitar Rp 27 miliar menjadi Rp 47 miliar.