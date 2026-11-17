PAMEKASAN, RadarMadura.id – Rencana merevitalisasi sentra pedagang kaki lima (PKL) Food Colony Pamekasan batal direalisasikan tahun ini.

Padahal, anggaran sekitar Rp 1,3 miliar telah disiapkan dalam APBD murni dan kembali dituangkan dalam APBD perubahan tahun ini.

Berdasarkan informasi yang diterima Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pembangunan proyek fisik kawasan tersebut memang belum dapat direalisasikan sesuai rencana.

Advertisement Pemerintah daerah memilih menuntaskan penyusunan perencanaan terlebih dahulu agar pekerjaan konstruksi dapat direalisasikan pada 2027.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker) Pamekasan Salehoddin mengeklaim, penundaan bukan disebabkan ketiadaan anggaran.

Advertisement Namun, dokumen perencanaan teknis belum tersedia sehingga tidak bisa dibangun tahun ini.

”Anggaran fisiknya memang ada, anggaran perencanaannya juga ada, sama pengawasan,” ucap Salehoddin.

Dia menilai pembangunan fisik tidak mungkin dipaksakan dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar satu bulan.

Perencanaan matang diperlukan agar proyek sesuai kebutuhan dan tidak terbengkalai akibat keterbatasan waktu.

”Perencanaan dulu yang dikerjakan. Dengan sisa waktu yang hanya satu bulan lebih sedikit, tidak mungkin merealisasikan pembangunan fisik,” ulasnya.