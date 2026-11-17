PAMEKASAN, RadarMadura.id – Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pamekasan masih rendah.

Buktinya, hingga Senin (16/11), penerimaan pajak dari 13 kecamatan baru mencapai Rp 5,2 miliar atau sekitar 69 persen dari target Rp 7,5 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan masih ada sekitar Rp 2,3 miliar yang harus dikejar dalam sisa waktu hingga akhir Desember mendatang.

Advertisement Pemerintah daerah berharap seluruh kecamatan dapat mengoptimalkan penagihan agar target penerimaan pajak daerah tersebut tercapai.

”Belum ada yang 100 persen,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Kabid Pelayanan dan Pengendalian Pajak Daerah Eddy Suryanto.

Menurutnya, Pemerintah Kecamatan Galis mencatat capaian tertinggi, yakni 74,5 persen dari target Rp 473 juta.

Advertisement Sementara itu, pemerintah Kecamatan Pegantenan menjadi wilayah dengan realisasi terendah, yakni baru 6,10 persen dari target Rp 545 juta.

”Capaian pemerintah kecamatan lainnya bervariasi,” katanya.

Namun demikian, Eddy Suryanto mengaku seluruh pemerintah kecamatan telah berkomitmen memaksimalkan penerimaan PBB-P2 hingga akhir 2026.

Dia optimistis capaian tahun ini bisa mendekati bahkan melampaui realisasi tahun sebelumnya.