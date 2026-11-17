PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sampai saat ini, Kejari Pamekasan belum menetapkan pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan tipikor proyek pelebaran Jalan Tlagah–Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan.

Advertisement Kabarnya, kejari masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

Berdasar catatan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), sejumlah langkah penyidikan telah dilakukan Kejari Pamekasan.

Mulai dari pemeriksaan saksi dan ahli hingga penyitaan dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Advertisement Kepala Kejari Pamekasan Anton Arifullah mengatakan, sekitar 25 saksi telah dimintai keterangan. Penyidik juga sudah meminta keterangan sejumlah ahli untuk mendalami perkara tersebut.

”Pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan ahli sudah dilakukan. Kami juga telah melakukan penyitaan. Saat ini masih proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh institusi yang berwenang,” ujar Anton.

Namun, ketika ditanya mengenai potensi dilakukannya penetapan tersangka, Anton belum bisa memberikan gambaran lebih jauh.

Dia menyebut penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut masih menunggu proses penyidikan lebih lanjut.

”Terkait tersangka, menunggu proses,” tegas mantan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Uji Materi Tata Usaha Negara (TUN) Kejagung RI itu.

Belum adanya sinyal penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian praktisi hukum Pamekasan Mohammad Taufik.