PAMEKASAN, RadarMadura.id – Potensi laut Madura belum sepenuhnya tergarap. Padahal, hasil perikanan berpeluang menembus pasar nasional hingga mancanegara.

Anggota DPR RI Ansari mengatakan, hasil laut masyarakat pesisir tidak hanya dikenal di pasar lokal. Produk perikanan Madura dinilai memiliki daya saing lebih luas.

Dengan begitu, potensi laut bisa memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi nelayan.

Advertisement Menurut dia, peningkatan nilai jual hasil laut membutuhkan dukungan pengolahan yang baik. Kualitas produk juga harus dijaga.

Selain itu, akses pemasaran perlu diperluas agar hasil tangkapan mampu bersaing di pasar nasional maupun mancanegara.

Advertisement ”Jangan sampai kekayaan laut kita hanya dinikmati sebagai hasil tangkapan, tetapi belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur XI Madura itu juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian laut.

Sebab, laut merupakan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Keberadaannya harus dijaga untuk generasi mendatang.

Dia menilai, tradisi petik laut bukan sekadar agenda tahunan. Di dalamnya terdapat nilai syukur, doa keselamatan, dan kebersamaan.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi pengingat untuk menghormati laut.