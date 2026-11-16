Lampaui Target, Nilai Investasi di Pamekasan di Angka Rp 275 Miliar

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Realisasi investasi di Kabupaten Pamekasan bergerak cukup signifikan. Hingga triwulan III 2026 tercatat sudah mencapai Rp 275,17 miliar.

Capaian tersebut melampaui target investasi sepanjang tahun ini yang dipatok sebesar Rp 234,12 miliar. Bahkan, disebut mengalami peningkatan jika bandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Advertisement ”Realisasi investasi sampai dengan laporan triwulan III 2026 sebesar Rp 275.179.984.521. Capaian ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkap Kepala DPMPTSP Pamekasan Raden Mohammad Syaiful Amin melalui sekretarisnya, Benny Hendriyanto.

Menurutnya, pada triwulan III 2025, realisasi investasi di Pamekasan tercatat Rp 191.081.407.765. Dengan demikian, terjadi peningkatan sekitar 43,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun ini.

Benny menjelaskan, realisasi investasi di Pamekasan didominasi sektor industri, terutama rokok sigaret kretek mesin (SKM). Selain itu, sektor pergudangan dan penyimpanan juga berkontribusi terhadap capaian investasi.

Advertisement Untuk mendorong peningkatan investasi, Pemkab Pamekasan menyiapkan sejumlah langkah. Mulai dari penyempurnaan regulasi hingga pendampingan bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui penyusunan peraturan bupati tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha.

”Kami juga melakukan penyusunan peta potensi digital Kabupaten Pamekasan dan rencana umum penanaman modal sebagai upaya mendukung peningkatan investasi,” jelasnya.

Selain itu, DPMPTSP memberikan pendampingan kepada pelaku usaha terkait pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Pendampingan juga mencakup pemahaman perizinan usaha berbasis risiko.

Benny menyebut, bimbingan teknis telah dilaksanakan pada Mei 2026 dengan melibatkan 60 pelaku usaha. Kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada November mendatang dengan sasaran 30 pelaku usaha.