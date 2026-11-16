Pamekasan Jadi Tuan Rumah HGN Jatim, Bupati Kholil: Momentum Hidupkan Identitas Kabupaten Pendidikan

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kabupaten Pamekasan kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah agenda tingkat Provinsi Jawa Timur.

Terbaru, Bumi Gerbang Salam ditunjuk sebagai lokasi peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tingkat Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (21/11).

Sebelumnya, Pamekasan juga dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Jawa Timur pada Mei 2026.

Advertisement Selain itu, Pamekasan menjadi lokasi upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat provinsi.

Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyebut, kepercayaan tersebut harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali identitas Pamekasan.

Advertisement Di samping itu kegiatan berskala provinsi ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat citra daerah.

”Ini penting, pertama dalam rangka menghidupkan kembali Pamekasan sebagai kabupaten dan kota pendidikan,” ungkap Bupati Kholil.

Oleh sebab itu, bupati dua periode itu meminta koordinasi antara pengurus PGRI Pamekasan dan PGRI Jawa Timur diperkuat.

Dia berharap seluruh pihak mampu membangun pendekatan yang baik agar agenda tersebut berjalan sukses.

”Jangan terlalu memaksakan. Sesuaikan dengan kemampuan anggaran, terutama anggaran di dinas pendidikan dan kebudayaan,” pesannya.