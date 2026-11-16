Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Pamekasan Jadi Tuan Rumah HGN Jatim, Bupati Kholil: Momentum Hidupkan Identitas Kabupaten Pendidikan

H
Penulis: Hera Marylia
SERIUS: Bupati KH Kholilurrahman saat menerima koordinasi pelaksanaan HGN 2026 dari pengurus PGRI Pamekasan di Peringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati. (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)
SERIUS: Bupati KH Kholilurrahman saat menerima koordinasi pelaksanaan HGN 2026 dari pengurus PGRI Pamekasan di Peringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati. (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kabupaten Pamekasan kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah agenda tingkat Provinsi Jawa Timur.

Terbaru, Bumi Gerbang Salam ditunjuk sebagai lokasi peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tingkat Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (21/11).

Sebelumnya, Pamekasan juga dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Jawa Timur pada Mei 2026.

Advertisement

Selain itu, Pamekasan menjadi lokasi upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat provinsi.

Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyebut, kepercayaan tersebut harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali identitas Pamekasan.

Baca Juga: Gotong Royong Jadi Kunci Atasi Sampah, Ketua DPC PDI Perjuangan Libatkan Komunitas dan Pemuda

Advertisement

Di samping itu kegiatan berskala provinsi ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat citra daerah.

”Ini penting, pertama dalam rangka menghidupkan kembali Pamekasan sebagai kabupaten dan kota pendidikan,” ungkap Bupati Kholil.

Oleh sebab itu, bupati dua periode itu meminta koordinasi antara pengurus PGRI Pamekasan dan PGRI Jawa Timur diperkuat.

Dia berharap seluruh pihak mampu membangun pendekatan yang baik agar agenda tersebut berjalan sukses.

”Jangan terlalu memaksakan. Sesuaikan dengan kemampuan anggaran, terutama anggaran di dinas pendidikan dan kebudayaan,” pesannya.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Perjalanan Reyga, Karateka Asal Pamekasan Menuju Timnas hingga Raih Emas Popda

Perjalanan Reyga, Karateka Asal Pamekasan Menuju Timnas hingga Raih Emas Popda

Prestasi tidak datang dalam semalam. Bagi Reyga Syaputra Ramadhan, setiap medali memiliki cerita tentang perjuangan dan pengalaman di atas matras. Semua itu tercapai berkat dukungan orang tua, pelatih, dan rekan sejawat.

Anggaran ATK Jomplang, Data SIRUP Tertulis Rp 918 Juta, Dinkes Pamekasan Klaim Rp 33 Juta

Anggaran ATK Jomplang, Data SIRUP Tertulis Rp 918 Juta, Dinkes Pamekasan Klaim Rp 33 Juta

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin bantah penggunaan anggaran ATK mengabaikan prinsip efisiensi. Dia menegaskan, alokasi belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing program.

Sewa Kendaraan Dianggarkan Puluhan Juta, Dinsos Pamekasan, Berdalih Mobil Operasional Tidak Tangguh

Sewa Kendaraan Dianggarkan Puluhan Juta, Dinsos Pamekasan, Berdalih Mobil Operasional Tidak Tangguh

Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso menjelaskan, sewa kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatan operasional di sejumlah bidang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer