Gotong Royong Jadi Kunci Atasi Sampah, Ketua DPC PDI Perjuangan Libatkan Komunitas dan Pemuda

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Persoalan sampah membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Situasi seperti itu dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan Taufadi mengajak masyarakat memperkuat gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Advertisement Komunitas dan generasi muda juga didorong mengambil peran.

Ajakan tersebut disampaikan dalam momentum Pekan Peduli Sampah Nasional.

Menurut Taufadi, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat.

Advertisement ”Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” ujarnya.

Dia menegaskan, kepedulian lingkungan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Harus diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari.

Masyarakat bisa memulainya dengan membuang sampah pada tempatnya.

Termasuk, memilah sampah organik dan anorganik serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.