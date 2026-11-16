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Pamekasan

Belanja Meterai DKPP Tembus Rp 14,8 Juta, Dipecah dalam 19 Paket, PMII Pertanyakan Dasar Kebutuhan

H
Penulis: Hera Marylia
Grafis dibantu Meta AI
Grafis dibantu Meta AI

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Belanja kebutuhan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan kembali menjadi sorotan.

Kali ini, anggaran pengadaan benda pos atau meterai yang nilainya mencapai belasan juta rupiah.

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Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pagu anggaran pengadaan benda pos tersebut mencapai Rp 14.872.000.

Anggaran itu tersebar dalam 19 paket pengadaan dengan sumber dana APBD 2026.

Dari jumlah tersebut, paket terbesar dialokasikan sebesar Rp 11 juta dengan kode RUP 67075547.

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Sementara 18 paket lainnya memiliki pagu bervariasi, mulai Rp 110 ribu hingga Rp 550 ribu.

Berdasarkan spesifikasi pekerjaan, setiap paket mencantumkan pengadaan meterai nominal sepuluh ribu.

Dengan asumsi harga Rp 11 ribu per lembar, anggaran jumbo tersebut setara dengan pembelian 1.352 lembar.

Ketua PC PMII Pamekasan Fahril Anwar menilai, pengadaan meterai dengan anggaran belasan juta rupiah perlu dijelaskan secara terbuka.

Menurut dia, DKPP harus mampu menunjukkan dasar perhitungan kebutuhan, volume pembelian, serta peruntukannya.

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Editor : Hera Marylia
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