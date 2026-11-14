Perjalanan Reyga, Karateka Asal Pamekasan Menuju Timnas hingga Raih Emas Popda

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Usianya baru 17 tahun. Namun, pengalaman bertanding Reyga Syaputra Ramadhan sudah terbilang matang.

Berbagai kejuaraan telah dijajal. Prestasi demi prestasi pun berhasil ditorehkan karateka muda asal Pamekasan tersebut.

Terbaru, Reyga berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 di Kabupaten Ngawi.

Advertisement Dia menjadi yang terbaik di nomor kumite -61 kilogram junior putra. Capaian tersebut menambah panjang daftar prestasinya di dunia karate.

Bagi Reyga, keberhasilan itu terasa istimewa. Kerja keras selama menjalani latihan akhirnya terbayar dengan hasil membanggakan.

”Saya merasa sangat senang dan bangga. Usaha dan latihan selama ini akhirnya membuahkan hasil,” ucapnya.

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Perjalanan Reyga di dunia karate dimulai sejak kelas II sekolah dasar (SD). Kala itu, berbagai teknik dan gerakan menjadi tantangan tersendiri.

Namun, dia perlahan mulai terbiasa. Semangatnya semakin tumbuh, terlebih keluarga selalu memberikan dukungan.

Sejak usia dini, dia mulai mengenal atmosfer persaingan di berbagai kejuaraan. Panggung tingkat provinsi, nasional, hingga internasional pernah dijajal.

Pada 2023, Reyga bahkan berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan internasional. Dia juga pernah menyabet juara kedua pada kejuaraan nasional (kejurnas).