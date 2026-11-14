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Pamekasan

Diskan Lumat APBD Puluhan Juta, Untuk Belanja Buah Tangan dalam Setahun

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Penulis: Hera Marylia

Grafis dibantu AI


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Grafis dibantu AI

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menggunakan anggaran.

Belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan perlu dikaji berdasarkan urgensi dan manfaatnya.

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Termasuk pengeluaran untuk kebutuhan kegiatan yang bersifat seremonial.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah belanja cenderamata di Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan. Sebab, nominal anggarannya setahun mencapai Rp 22.130.500.

Sejumlah barang masuk dalam pengadaan cenderamata atau buah tangan di Diskan Pamekasan itu cukup beragam.

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Mulai dari kain batik, kostum olahraga, hingga aneka camilan (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Diskan Pamekasan Abdul Fatah belum memberikan penjelasan terkait peruntukan belanja tersebut.

Upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis Jawa Pos Radar Madura (JPRM) belum mendapat respons hingga pukul 15.30 kemarin (13/11).

Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) Pamekasan Iklal Iljas Husain menilai setiap OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan harus lebih selektif dalam membelanjakan anggaran.

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Editor : Hera Marylia
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