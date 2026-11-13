Sewa Kendaraan Dianggarkan Puluhan Juta, Dinsos Pamekasan, Berdalih Mobil Operasional Tidak Tangguh

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan mengalokasikan anggaran puluhan juta untuk belanja sewa kendaraan bermotor penumpang. Berdasarkan data rencana umum pengadaan (RUP), total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 31.157.420. Dana tersebut tersebar dalam tiga paket pengadaan (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso menjelaskan, sewa kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatan operasional di sejumlah bidang. Di antaranya, menghadiri undangan rapat dan melakukan monitoring penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut dia, kegiatan monitoring membutuhkan dukungan kendaraan agar petugas bisa hadir langsung di lapangan. Dengan demikian, proses penyaluran bantuan dapat dipantau dan dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Advertisement ”Jadi anggaran sewa mobil itu pasti ada, setiap tahun rutin,” terang Herman.

Dia mengakui, Dinsos sebenarnya memiliki kendaraan operasional. Namun, kondisi kendaraan yang tersedia dinilai tidak tangguh digunakan. ”Kebutuhan kendaraan tersebut juga disesuaikan dengan kegiatan dan keperluan masing-masing bidang,” tegasnya.

Herman menyebut, sewa kendaraan bukan berarti dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Jika tidak ada kegiatan yang memerlukan kendaraan tambahan, anggaran tersebut tidak perlu direalisasikan.

Advertisement ”Untuk pengadaan butuh anggaran besar. Jadi memang solusinya, sewa dulu,” terangnya.

Pengurus PKC PMII Jawa Timur Muhibb Mardaqus menekankan agar pemanfaatan APBD dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi. Setiap belanja pemerintah harus memiliki urgensi yang jelas.