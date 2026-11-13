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Pamekasan

Kasad Ajak Perkuat Sinergi Seluruh Elemen Masyarakat, Tutup TMMD ke-130 di Pamekasan  

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Penulis: Amin Bashiri
PENUH SENYUM: Kasad Jenderal TNI Tandyo Budi Revita disambut meriah warga saat tiba di di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Agung Ronggosukowati, Pamekasan, Kamis (12/11).
PENUH SENYUM: Kasad Jenderal TNI Tandyo Budi Revita disambut meriah warga saat tiba di di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Agung Ronggosukowati, Pamekasan, Kamis (12/11).

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SUMENEP,  RadarMadura.id – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan pentingnya membangun kesiapan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sejak dini. Sebab, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu datang dengan tanda atau peringatan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Agung Ronggosukowati, Pamekasan, Kamis (12/11). Menurut Tandyo, sistem pertahanan negara tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer.

Dia menyebut, seluruh komponen bangsa harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman. Kekuatan tersebut perlu dibangun melalui persatuan dan sinergi seluruh elemen masyarakat.

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”Kita tidak tahu kapan ada musuh ataupun negara-negara yang ingin mengganggu kita. Tidak ada alarm itu,” ungkap Tandyo.

Dia menjelaskan, TMMD merupakan implementasi UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2 tentang Sishankamrata. Program tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat persatuan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan fisik yang dilakukan melalui TMMD harus diikuti penguatan nonfisik. Sebab, persatuan dan kesadaran masyarakat untuk saling memahami menjadi salah satu kunci dalam membangun ketahanan negara.

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Tandyo juga mengajak masyarakat menjaga dan merawat seluruh hasil pembangunan TMMD. Infrastruktur yang dibangun merupakan kontribusi bersama seluruh elemen bangsa.

”Yang utama adalah pembangunan secara nonfisik. Seluruh komponen bangsa bisa merasuk menjadi satu. Itulah merupakan kunci utama dari sistem pertahanan kita,” ujarnya.

Dia berharap, pelaksanaan TMMD terus dievaluasi dan dikembangkan agar kontribusi terhadap masyarakat semakin besar. Kegiatan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Diketahui, TMMD ke-130 Kodim 0826/Pamekasan berlangsung di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, pada Selasa (13/10) hingga Rabu (11/11) 2026. Program tersebut menyasar pembangunan infrastruktur, mulai dari pembukaan dan pengaspalan jalan, saluran air, pemasangan box culvert, hingga pembuatan MCK.

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Editor : Amin Bashiri
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