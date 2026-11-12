Regulasi Seleksi CPNS Tak Jelas

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemerintah pusat berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 pada November. Namun hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang diterima pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Mohammad Alwi menyebut pemkab masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Sebab, seluruh tahapan CPNS bukan kewenangan pemerintah daerah.

”Ketentuan tentang seleksi ini belum dikirim ke kami seperti apa tahapannya dan sebagainya. Jadi kami masih menunggu juknis dan juklak atau regulasi formalnya,” ujarnya Alwi.

Advertisement Dia mengutarakan, Pemkab Pamekasan telah mengusulkan kebutuhan formasi kepada pemerintah pusat. Pihaknya mengusulkan 250 formasi ASN yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis.

”Nanti kalau ada surat resmi, baik dari Kemenpan atau BKN, kami sampaikan detailnya,” sebutnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Moh. Lutfi mengingatkan BKPSDM agar proaktif memperbarui informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Kepastian informasi mengenai tahapan maupun jadwal seleksi sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang ingin ikut rekrutmen.