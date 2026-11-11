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Pamekasan

Bakal Dibedah Legislatif Belanja Kertas DKPP Setahun Sebesar Rp 18,2 Juta

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Penulis: Amin Bashiri

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Anggaran belanjan kertas DKPP Pamekasan
Anggaran belanjan kertas DKPP Pamekasan

 

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran belanja kertas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan senilai Rp 18,2 juta bakal dipelototi legislatif.

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Jika ditemukan kejanggalan, dewan membuka peluang untuk menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan audit.

 

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Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Nadi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi.

 

Pembahasan akan dilakukan melalui rapat koordinasi rutin bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.

 

Menurut dia, evaluasi tidak hanya menyangkut besaran anggaran. Namun, juga harus melihat efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah, termasuk pemanfaatan barang yang dibelanjakan.

 

”Dengan temuan seperti ini akan kami jadikan bahan evaluasi. Seberapa jauh efisiensi dan efektivitasnya, baik terkait keuangan maupun pemanfaatannya,” ujarnya.

 

Nadi menjelaskan, apabila dalam pembahasan ditemukan perincian anggaran yang janggal, pihaknya bisa merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut.

 

Audit dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun inspektorat.

 

”Kalau sekiranya nanti setelah dirinci ada yang janggal, tentu BPK yang turun atau inspektorat melakukan audit. Itu yang bisa kami rekomendasikan untuk memastikan penganggaran dan pemanfaatannya sudah sesuai atau tidak,” tegasnya.

 

Meski demikian, Nadi menilai, anggaran Rp 18,2 juta untuk kebutuhan kertas selama setahun belum tentu berada di luar kewajaran.

 

Penilaian harus didasarkan pada perincian belanja, jumlah kegiatan, serta kebutuhan riil dinas.

 

”Kalau Rp 18,2 juta dalam setahun, tinggal dihitung dibagi 12 bulan dan dibagi berapa kegiatan. Dari situ bisa dilihat apakah sisanya masih dalam angka wajar atau tidak,” jelasnya.

 

Dia mengakui, pembahasan anggaran bersama OPD selama ini tidak selalu sampai pada perincian kebutuhan alat tulis kantor secara spesifik.

 

Detail penggunaan anggaran tersebut berada di masing-masing perangkat daerah. 

 

”Karena itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap alokasi benar-benar sesuai peruntukan,” tandasnya. (afg/yan)

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Editor : Amin Bashiri
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