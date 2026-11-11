Korban Penipuan Modus Investor MBG Desak Polisi Tahan Terlapor

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kesabaran korban dugaan penipuan bermodus investor dapur MBG (makan bergizi gratis) mulai menipis.

Mereka berharap penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Pamekasan segera berujung pada penetapan tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan.

Penasihat hukum pelapor, Akhmad Mausul Nasri, mengatakan bahwa para korban membutuhkan kepastian hukum.

Advertisement Pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah korban pada Kamis (29/10) lalu diharapkan menjadi langkah awal untuk menuntaskan perkara tersebut.

Menurut Mausul, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan perlu mendalami seluruh keterangan dan bukti yang telah diserahkan.

Jika alat bukti telah mencukupi, pihaknya berharap terlapor segera ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Advertisement ”Kami tidak ingin penanganan perkara berhenti pada pemeriksaan saksi. Sebab, para korban menunggu pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan kepada para terlapor,” ungkapnya.

Mausul berharap polisi mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Para terlapor yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Sementara itu, Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.