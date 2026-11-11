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Pamekasan

Bupati Kholil Sampaikan Pesan Mensos, Wabup Sukri Ajak Anak Muda Teladani Perjuangan Pahlawan

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Penulis: Amin Bashiri
TALI ASIH: Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dan Wabup Sukriyanto serta didampingi jajaran forkopimda memberikan santunan kepada para veteran pada momentum peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).
TALI ASIH: Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dan Wabup Sukriyanto serta didampingi jajaran forkopimda memberikan santunan kepada para veteran pada momentum peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa.

 Khususnya bagi generasi muda untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman saat membacakan amanat Menteri Sosial (Mensos) RI pada upacara peringatan Hari Pahlawan 2026.

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Dalam amanat tersebut, masyarakat diajak menghidupkan nilai kepahlawanan melalui pengabdian dan kepedulian terhadap sesama.

Bupati Kholil mengatakan, perjuangan para pahlawan tidak boleh hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah.

Semangat pengorbanannya harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kualitas sumber daya manusia (SDM).

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”Konstitusi kita menjadi bukti nyata bahwa mereka (para pahlwan, Red) memikirkan masa depan seluruh rakyat Indonesia melampaui kepentingan diri dan generasinya,” ucap Bupati Kholil.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut, amanat Mensos juga menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 31, 33, dan 34 UUD 1945.

Ketiganya mengatur hak pendidikan, pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak telantar.

”Ketiga pasal tersebut merupakan warisan luhur yang harus terus kita jadikan perdoman, sumber inspirasi dan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

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Editor : Amin Bashiri
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