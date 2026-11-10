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Pamekasan

Kebutuhan BBM saat Nataru Diprediksi Meningkat, Pemkab Pamekasan Minta Tambahan Kuota BBM Subsidi

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Penulis: Hera Marylia
ANTRE: Sejumlah kendaraan bermotor sedang melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU 54.693.02 di Desa Laden, Pamekasan, Minggu (8/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)
ANTRE: Sejumlah kendaraan bermotor sedang melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU 54.693.02 di Desa Laden, Pamekasan, Minggu (8/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan meningkat.

Karena itu, Pemkab Pamekasan mengajukan penambahan kuota BBM subsidi kepada pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan menjaga ketersediaan pasokan.

Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Sri Puji Harijani menyatakan, besaran kuota tambahan yang diajukan pemerintah daerah di angka 30 persen dari alokasi tahunan.

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Berdasarkan alokasi tahunan, kuota Solar di Pamekasan sekitar 36 kiloliter (KL) lebih dan Pertalite sekitar 73 ribu KL.

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”Usulan tambahannya 30 persen. Sekitar 10 ribu KL lebih untuk Solar dan 21 ribu KL lebih untuk Pertalite. Kisaran di angka itu,” ungkap Puji saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Madura Senin (9/11).

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Hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai persetujuan penambahan kuota tersebut.

Dengan demikian, kepastian tambahan pasokan BBM menjelang Nataru masih belum jelas.

”Belum ada informasi tindak lanjut, kami juga masih menunggu,” ungkapnya.

Puji menyebut kuota BBM subsidi sepanjang tahun 2026 sempat mengalami penambahan pada pertengahan tahun.

Perinciannya jenis BBM Solar bersubsidi pada Januari 2026 ditetapkan sebesar 36.431 KL.

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Editor : Hera Marylia
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