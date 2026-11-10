Belanja Kertas, DKPP Pamekasan Habiskan Puluhan Juta

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Belanja kebutuhan kertas dan cover di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan bikin geleng-geleng kepala. Buktinya, nominalnya mencapai belasan juta rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, terdapat 10 paket belanja kertas dan cover dengan total pagu mencapai Rp 18.267.555. Anggaran tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kertas HVS berbagai ukuran.

Dari sepuluh paket tersebut, anggaran tertinggi tercatat pada paket dengan kode RUP 64111250 sebesar Rp 7.029.700. Paket itu diperuntukkan bagi pengadaan kertas HVS ukuran A4 dengan ketebalan 70 gram (lihat grafis).

Advertisement Ketua PC PMII Pamekasan Fahril Anwar menilai, besarnya alokasi tersebut perlu dicermati. Terlebih, pemerintah sedang didorong untuk menerapkan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran daerah.

Menurut dia, setiap belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus berangkat dari kebutuhan riil. Besaran anggaran juga harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

”Kewajarannya perlu dipertanyakan. Pengadaan tersebut harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran,” tegasnya.

Advertisement Fahril juga menyoroti pola belanja kebutuhan administrasi yang masih bergantung pada dokumen fisik. Padahal, perkembangan teknologi semestinya bisa dimanfaatkan untuk menekan penggunaan kertas di lingkungan pemerintahan.

”Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi jargon, sementara pola belanja konvensional terus dipertahankan,” ucap Fahril pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).